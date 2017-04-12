U-16 Play-Off’ta İzmit GB ve Güneş, deplasmanda galip

U-16 Ligi Play-Off’ta takımlar ikinci maçlarını oynuyor.

A Grubu’nda ilk maçını kazanan İzmit GB, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Harb-İşspor ile karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibine 1-0 üstünlük sağladı. B Grubu’na dahil maçta da Güneşspor, Derince Birlikspor’u deplasmanda 3-1 ile geçti.

H.YILDIZSPOR YENİLDİ

D Grubu’nda ilk maçında sahasında Karamürsel İY’yi 3-1 yenen Hereke Yıldızspor, önceki akşam Gebze deplasmanındaydı. Kırmızı-Yeşilli ekip, Beylikbağı Karadenizspor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bu grupta ilk maçında berabere kalan Şirintepespor, önceki akşam Çayırovaspor’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Ç.Gümüşspor ile Dilovası Belediyespor arasındaki maçta Tertip Komitesi tarafından ertelendi.