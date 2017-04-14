U-16 Play-Off’ta üçüncü maçlar oynanıyor

U-16 Ligi Play-Off’ta önceki gün oynana maçlarla ikinci hafta geride kaldı.

C Grubu’nda ilk hafta maçını kazanan Bekirderespor, Beylikbağı Stadı’ndaki maçta Darıcaspor’a 2-1 mağlup oldu. U-16 Ligi Play-Off’ta takımlar üçüncü maçlarına çıkıyor.

GÜNEŞ VE İZMİT GB,GEBZELİ RAKİPLERİNİ KONUK EDİYOR

U-16 Ligi Play-Off’ta üçüncü haftada yoğunluk M.Ali Kağıtçı Stadı’nda yaşanacak. B Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Güneşspor, 13.00’te başlayacak maçta Çayırova GB’yi ağırlayacak. Bu maçtan hemen sonra da İzmit GB ile Ç.Gümüşspor takımları kozlarını paylaşacak. B Grubu’nda yer alan Derince Belediye Demirspor ile D.Birlikspor takımları da Derince derbisinde kozlarını paylaşacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 15.15’te başlayacak