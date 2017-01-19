  • BIST 82.158
  • Altın 147,880
  • Dolar 3,8212
  • Euro 4,0750
  • Kocaeli 7 °C

U-16’lar başlıyor

»
U-16’lar başlıyor
İlimizde futbolda küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan daha start alıyor.

2001, 2002 ve 2003 doğumlu oyuncuların yer alacağı U-16 Ligi’nde takımlar ilk maçlarına çıkıyor. 7-8’lik gruplarda ilk iki, 9 ve 10’lu gruplarda ise ilk üç takım Play-Off sevinci yaşayacak. Yarın akşam değişik sahalarda toplam 12 maç oynanacak.

H.HIZIR ŞAFAK-İZMİT GB
U-16 Ligi’nde ilk haftanın en önemli maçlarından biri H.Hızır Şafakspor ile İzmit GB arasında oynanacak. Büyükşehir Tesisleri’ndeki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da Yeşilovaspor ile Çenesuyu Plajyoluspor takımları karşılaşacak. 

Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenidoğan’ın umutları tükeniyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:30
  • Kullarspor fark attı:5-119 Ocak 2017 Perşembe 16:28
  • D.Kalespor ikinci yarıya çıkmadı19 Ocak 2017 Perşembe 16:27
  • Esenspor, Kireçocakları’nı da yendi:2-319 Ocak 2017 Perşembe 16:24
  • TEK Spor, 1 puanı son dakikada kurtardı:2-219 Ocak 2017 Perşembe 16:21
  • U-17 Play-Off’ta Demirspor fark attı19 Ocak 2017 Perşembe 16:19
  • U-19’larda Yuvacıkspor ile Güneşspor yenişemedi19 Ocak 2017 Perşembe 16:18
  • U-16’lar başlıyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:12
  • Bilardo İl Birinciliğinde büyük çekişme ve heyecan var19 Ocak 2017 Perşembe 15:17
  • Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor 2017’ye altın madalya ile başladı19 Ocak 2017 Perşembe 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti