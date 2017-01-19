U-16’lar başlıyor

İlimizde futbolda küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan daha start alıyor.

2001, 2002 ve 2003 doğumlu oyuncuların yer alacağı U-16 Ligi’nde takımlar ilk maçlarına çıkıyor. 7-8’lik gruplarda ilk iki, 9 ve 10’lu gruplarda ise ilk üç takım Play-Off sevinci yaşayacak. Yarın akşam değişik sahalarda toplam 12 maç oynanacak.

H.HIZIR ŞAFAK-İZMİT GB

U-16 Ligi’nde ilk haftanın en önemli maçlarından biri H.Hızır Şafakspor ile İzmit GB arasında oynanacak. Büyükşehir Tesisleri’ndeki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da Yeşilovaspor ile Çenesuyu Plajyoluspor takımları karşılaşacak.