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U-16’lar geri sayımda

U-16’lar geri sayımda

U-16 Ligi’nde artık kritik haftalara girildi.

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Son haftalarda Play – Off’a kalma mücadelesi veren takımlar oldukça kritik mücadelelere çıkacak. A, B ve E gruplarında 2, F Grubu’nda 3, D Grubu’nda 4 maç oynanacak.  D grubunda liderlik yarışını ilgilendiren maçta H.Yıldız ile Yeşilova kozlarını paylaşacak. Hisareyn ile Harb.İş’i karşı karşıya getirecek maçın da çekişmeli geçmesi bekleniyor. Bu arada önceki gün Körfez Gençlerbirliği, İzmit Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek normal sezonu lider bitirme adına önemli avantaj sağladı.

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