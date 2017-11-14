U-16’lar geri sayımda

Son haftalarda Play – Off’a kalma mücadelesi veren takımlar oldukça kritik mücadelelere çıkacak. A, B ve E gruplarında 2, F Grubu’nda 3, D Grubu’nda 4 maç oynanacak. D grubunda liderlik yarışını ilgilendiren maçta H.Yıldız ile Yeşilova kozlarını paylaşacak. Hisareyn ile Harb.İş’i karşı karşıya getirecek maçın da çekişmeli geçmesi bekleniyor. Bu arada önceki gün Körfez Gençlerbirliği, İzmit Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek normal sezonu lider bitirme adına önemli avantaj sağladı.