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U-16’lar tam gaz sürüyor

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U-16’lar tam gaz sürüyor
U-16 Ligi’nde heyecan bu hafta içinde oynanan maçlarla devam ediyor. Ligde yarın akşamda birbirinden zorlu maçlar var.

D Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Kirazlıyalıspor ile Körfez GB takımları, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00.

YENİDOĞANSPOR KAZANDI
C Grubu’nda ilk yenilgisin geçen hafta alan Yenidoğanspor, dün akşam Yılmazspor ile karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan, gollü geçen karşılaşmayı Yenidoğanspor 5-4 kazandı. Bu gruba dahil oynanan bir diğer maçta da Bağçeşmespor ile KYÖD Spor takımları karşılaştı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı 1-0 kazanan KYÖD Spor, şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

KARTEPE, KARAMÜRSEL İY’Yİ YENDİ
U-16 Ligi’nde çok büyük çekişmenin yaşandığı G Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Kartepe Belediyespor ile Karamürsel İY takımları kozlarını paylaştı. Arslanbey Stadı’nda oynana maçta Kartepe Belediyespor, liderlik koltuğunda oturan rakibini 4-1 mağlup etti, averajla koltuğun yeni sahibi oldu. Bir maçı eksik G.Şirinköyspor da Derince Stadı’ndaki maçta Çınarlıspor’u 4-1 mağlup etti, averajla ikinci sıraya yükseldi.

YARIN AKŞAMDA MAÇLAR VAR
U-16 Ligi’nde yarın akşamda maçlar var. B Grubu’nun zirvesinde yer alan Güneşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Mertspor ile karşılaşacak. A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan İzmit FK ise Avni Kalkavan Stadı’nda aynı saatte başlayacak maçta Ç.Plajyoluspor ile puan mücadelesi yapacak. Bu grubun bir diğer önemli maçında da H.Hızır Şafakspor ile 41 FK takımları kozlarını Büyükşehir Tesisleri’nde paylaşacak.

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