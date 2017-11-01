U-16’larda 41 FK yenilmez armada

A Grubu’nda zirvede yer alan 41 FK, puan kaybetmeyen tek takım. Kırmızı-Lacivertli ekip, 9’da 9 yaptı, Belediye Derincespor’un 3 puan önünde

ÇINARLISPOR TAKILDI

C Grubu’nda Kartepe Belediyespor ile Çınarlıspor arasındaki şampiyonluk yarışı baş başa devam ediyor. Bu iki takımın geçtiğimiz hafta Arslanbey’de oynadıkları maç 0-0 sona ermişti. Bir maçı eksik Kartepe Belediyespor’un 2 puan gerisinde bulunan Çınarlıspor, önceki akşam hafta içi mesaisinde Şirintepespor ile karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi, haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçiren Kartepe Belediyespor rakibi ile puan farkını 5’e çıkardı.

B GRUBU LİDERİ KÖRFEZ GB İZMİT FK İLE OYNUYOR

B Grubu’nda yarın akşam hafta içi mesaisinde maçlar var. Grubun zirvesinde yer alan Körfez GB, İzmit FK ile oynuyor. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. Bu grupta üst sıralardan kopmak istemeyen Körfez İlçesi Birlikspor ile Yeni Kandıraspor da, kozlarını Esentepe Stadı’nda paylaşacak. Bu maçın başlama saati de 19.15 olarak belirlendi. G Grubu’nda ise zirvede Hisareynspor var. Karamürsel İY ile Harb-İşspor ise zirve takibini devam ettiriyor.