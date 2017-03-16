  • BIST 90.196
  • Altın 143,833
  • Dolar 3,6343
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 8 °C

U-16’larda D.Birlikspor şampiyon

»
U-16’larda D.Birlikspor şampiyon
U-16 Ligi’nde artık son haftalara gelindi.

Ligde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti. F Grubu’nda önceki akşam lider Derince Birlikspor ile takipçisi Ereğlispor karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçı D.Birlikspor 5-1 kazandı, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

KİRAZLIYALI GALİP

 İki hafta önce sis yüzünden ertelenen, ilk 15 dakikası oynanan Körfez İlçesi-Kirazlıyalı maçı kaldığı yerden devam etti. Esentepe Stadı’ndaki maçı Kirazlıyalıspor 3-2 kazandı, Play-Off umutlarını son haftalara taşıdı.

Bu haber toplam 27 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcükspor ağır yaralı:3-115 Mart 2017 Çarşamba 17:20
  • Birlik’in çabası galibiyete yetmedi:2-215 Mart 2017 Çarşamba 17:19
  • Ali Keten de İzmir’de yok15 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • AKMİS GRUP’a teşekkür15 Mart 2017 Çarşamba 16:49
  • Kocaeli Basketbol İl Karması, Türkiye finallerine yükseldi15 Mart 2017 Çarşamba 16:46
  • Karamürsel İ.Y iyi başladı15 Mart 2017 Çarşamba 16:40
  • Kocaelispor Kartal'ı avladı! 1-015 Mart 2017 Çarşamba 16:35
  • Yarın akşam da maçlar var15 Mart 2017 Çarşamba 16:30
  • U-16’larda sona yaklaşıldı15 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • Gölcük’e yıldızlar yağacak15 Mart 2017 Çarşamba 16:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti