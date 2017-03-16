U-16’larda D.Birlikspor şampiyon

U-16 Ligi’nde artık son haftalara gelindi.

Ligde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti. F Grubu’nda önceki akşam lider Derince Birlikspor ile takipçisi Ereğlispor karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçı D.Birlikspor 5-1 kazandı, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

KİRAZLIYALI GALİP

İki hafta önce sis yüzünden ertelenen, ilk 15 dakikası oynanan Körfez İlçesi-Kirazlıyalı maçı kaldığı yerden devam etti. Esentepe Stadı’ndaki maçı Kirazlıyalıspor 3-2 kazandı, Play-Off umutlarını son haftalara taşıdı.