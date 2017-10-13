U-16’larda Güneşspor zirvede

B Grubu’nda puan kaybı olmayan, 4’te 4 yapan İzmit GB ile Körfez GB arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu grupta 4’te 4 yapan bir diğer takım Güneşspor ise deplasmanda Yeni Kandıraspor’u 3-0 yendi, koltuğun yeni sahibi oldu.

A GRUBU’NDA FARKLI SKORLAR

U-16 Ligi A Grubu’nda da önceki akşam hafta içi heyecanı yaşandı. A Grubu’nun zirvesinde bulunan 41 FK, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Kullarspor’u konuk etti. Kırmızı-Lacivertli ekip, rakibini 12-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Bu grupta oynanan diğer ki maçta da farklı skorlar alındı. Başiskele Belediyespor, Serdar GB’yi 15-1, Belediye Demirspor da deplasmanda İlimtepe FK karşısında 7-0 galip geldi.