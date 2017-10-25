U-16’larda H.Yıldızspor ve Körfez GB ilk yarı zirvede

A Grubu’nda ligin ilk yarısı geçen hafta tamamlanmış, 41 FK ilk yarının lideri olmuştu. B Grubu’nda ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçen Körfez GB, ilk yarıyı zirvede bitirdi. İlk yarının bir diğer lideri de Hereke Yıldızspor oldu. D Grubu’nda son maçında Sarımeşespor’u 3-1 yenen Hereke Yıldızspor, en yakın rakibi D.Birlikspor’un 2 puan önünde ilk yarıyı zirvede tamamladı.

YARIN AKŞAMDA C VE G GRUBUNA DAHİL MAÇLAR OYNANACAK

U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam hafta içi mesaisi ile devam edecek. Geçtiğimiz hafta liderlik maçında sahasında Çınarlıspor’u konuk eden Kartepe Belediyespor, rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Mavi-Yeşilli ekip, yarın akşam Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Şirintepespor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.15 olarak açıklandı. Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı G Grubu’na dahil ise iki maç var. Değirmendere Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçta Gölcük GB-T.Defnespor, Kavaklı Stadı’nda da 19.00’da Asarköyspor-Seka Doğanspor mücadeleleri izlenecek.

