U-16’larda hafta içi mesaisi

Önceki akşam G Grubu’na dahil maçta Gölcük İY ile Karamürsel İY takımları karşılaştı. Kavaklı Stadı’ndaki maçı deplasman takımı Karamürsel İY 10-0 kazandı.

HARB-İŞSPOR-HİSAREYNSPOR

U-16 Ligi’nde yarın akşam da C, E ve Grubu’na dahil maçlar oynanacak. G Grubu’nda şampiyonluğun iddialı takımlarından olan Harb-İşspor, bir başka iddialı takımlardan Hisareynspor ile karşılaşacak. Kavaklı Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak.