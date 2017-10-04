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U-16’larda hafta içi mesaisi

U-16’larda hafta içi mesaisi

U-16 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla sürüyor.

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Önceki akşam G Grubu’na dahil maçta Gölcük İY ile Karamürsel İY takımları karşılaştı. Kavaklı Stadı’ndaki maçı deplasman takımı Karamürsel İY 10-0 kazandı.

HARB-İŞSPOR-HİSAREYNSPOR

U-16 Ligi’nde yarın akşam da C, E ve Grubu’na dahil maçlar oynanacak. G Grubu’nda şampiyonluğun iddialı takımlarından olan Harb-İşspor, bir başka iddialı takımlardan Hisareynspor ile karşılaşacak. Kavaklı Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak.

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