U-16’larda hafta içi mesaisi

LİDERLER KAYBETMEDİ

U-16 Ligi’nde hafta içi mücadelesinde önceki akşam A ve G Grubu liderlerinin maçları vardı. A Grubu’nun zirvesinde yer alan, önceki akşamki maça kadar 10’da 10 yapan 41 FK, lig üçüncüsü Yeni Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. G Grubu’nda zirvede rahat olmayan, en yakın rakibi Karamürsel İY’nin 1 puan önünde bulunan Hisareynspor ise Gölcük İY karşısında 5-1 galip geldi.

YARIN AKŞAMDA MAÇLAR VAR

U-16 Ligi’nin 11’inci haftasında çok önemli maçlar var. B Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Güneşspor, Körfez İlçesi birlikspor’a konuk olacak. Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. G Grubu’nun şampiyon adaylarından Harb-İşspor da, Değirmendere Stadı’nda oynanacak maçta G.Asarköyspor karşısında galibiyet mücadelesi yapacak. A Grubu’nda ikinci sırada bulunan Belediye Derincespor da sahasında Başiskele’yi konuk edecek.

