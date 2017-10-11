U-16’larda heyecan dorukta

7’li gruplarda ise takımlar 4’üncü hafta maçlarına çıktı. İlk 6 hafta sonunda toplam 8 takım puan kaybı yaşamadı.

A VE B GRUBU’NDA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANIYOR

7 takımın yer aldığı A ve B Grubu’nda takımlar 4’üncü hafta maçlarını oynadı. Bu gruptaki ilk 4 hafta sonunda A Grubu’nda 41 FK ve belediye Derincespor, B Grubu’nda ise İzmit GB, Güneşspor ve Körfez GB takımları puan kaybetmeden yollarında devam ediyor. B Grubu’nda Güneşspor, üst sıraları zorlamak isteyen Körfez İlçesi Birlikspor’u 4-0 yendi. A Grubu’nun zirvesinde yer alan 41 FK, Yeni Kocaelispor’u 6-0, Belediye Derincespor da Başiskele Belediyespor karşısında 8-0 galip geldi.

C GRUBU’NDA 3 TAKIM AYNI PUANDA

Merkez takımlarının yer aldığı bir diğer C Grubu’nda 6’ncı hafta sonunda üç takım zirveyi paylaşıyor. İlk 5 maçını kazanan Çınarlıspor ile Kartepe Belediyespor henüz puan kaybı yaşamadı. Bu grupta bir maçı fazla 6’da 5 yapan İzmit Belediyespor da, üst sıraları zorluyor. Bu üç takımında puanı aynı, zirveyi birlikte paylaşıyorlar. D Grubu’nda ise Play-Off için çok büyük çekişme yaşanıyor. Derince Birlikspor, Hereke Yıldızspor ve Yeşilovaspor üst sıraları zorlayan takımlar.

KARAMÜRSEL İY ZİRVEDE

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı G Grubu’nda ise zirvede puan kaybı olmayan, 6’da 6 yapan Karamürsel İY var. Siyah-Beyazlı ekip, son maçında da ligden çekilen Halıderespor’a 3-0 hükmen galip geldi. G Grubu’nda Play-Off yarışında aday çok. Karamürsel İY’yi 2’şer puan geriden takip eden Harb-İşspor ve Hisareynspor takımları yer alıyor. Bu iki takımda son maçlarını kazandı. G.Asarköyspor’u 2-0 yenen G.Şirinköyspor da Play-Off şansını devam ettiriyor.