U-16’larda Hisareyn liderliğe yükseldi:3-2
U-16 Ligi’nde hafta içi mesaisinde G Grubu’nda liderlik maçı vardı.
A+A-
22 puanla haftaya ikinci sırada giren Hisareynspor, 24 puanlı Karamürsel İY’yi konuk etti. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibine 3-2 üstünlük sağladı, koltuğun yeni sahibi oldu. Bu grupta Play-Off yarışı yapan diğer iki takım Harb-İşspor ile G.Şirinköyspor da kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. Haftaya üçüncü sırada giren Harb-İşspor rakibini 7-0 gibi farklı skorla yendi, Play-Off yarışında çok büyük avantaj sağladı.
Bu haber toplam 32 defa okunmuştur
Etiketler : Hisareynspor, G.Şirinköyspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.