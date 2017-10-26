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  3. U-16’larda Hisareyn liderliğe yükseldi:3-2
U-16’larda Hisareyn liderliğe yükseldi:3-2

U-16’larda Hisareyn liderliğe yükseldi:3-2

U-16 Ligi’nde hafta içi mesaisinde G Grubu’nda liderlik maçı vardı.

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22 puanla haftaya ikinci sırada giren Hisareynspor, 24 puanlı Karamürsel İY’yi konuk etti. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibine 3-2 üstünlük sağladı, koltuğun yeni sahibi oldu. Bu grupta Play-Off yarışı yapan diğer iki takım Harb-İşspor ile G.Şirinköyspor da kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. Haftaya üçüncü sırada giren Harb-İşspor rakibini 7-0 gibi farklı skorla yendi, Play-Off yarışında çok büyük avantaj sağladı.

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