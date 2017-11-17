U-16’larda iki maç oynandı

C Grubu’na dahil maçta Şirintepespor ile İlimtepe GB takımları Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip Şirintepespor, rakibi 7-1 mağlup etti. G Grubu’na dahil maçta da Tepeköy Defnespor ile G.Şirinköyspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Şirinköyspor 9-4 kazandı.

