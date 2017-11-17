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U-16’larda iki maç oynandı

U-16’larda iki maç oynandı

U-16 Ligi’nde de hafta içi heyecan yaşanıyor.

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C Grubu’na dahil maçta Şirintepespor ile İlimtepe GB takımları Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip Şirintepespor, rakibi 7-1 mağlup etti. G Grubu’na dahil maçta da Tepeköy Defnespor ile G.Şirinköyspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Şirinköyspor 9-4 kazandı.
 

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