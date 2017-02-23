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U-16’larda ilk yarı tamamlandı

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U-16’larda ilk yarı tamamlandı
U-16 Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Merkez gruplarında ligin ilk yarısında maçlar sona erdi. İzmit GB, Güneşspor, Yenidoğanspor, H.Yıldızspor, Harb-İşspor ve Derince Birlik gruplarını lider olarak tamamladı.

A GRUBU’NDA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME
U-16 ligi A Grubu’nda ilk yarıyı lider bitiren İzmit GB, son maçında takipçisi 41 FK ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sona erdi. Bu grupta ligin ilk yarısını lider bitiren İzmit GB ile 4’üncü sıradaki İzmit FK arasında sadece 4 puan fark var. B Grubu’nda ise zirvede Güneşspor var. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Bekirderespor, İzmit Belediyespor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.

YENİDOĞAN VE HARB-İŞSPOR PUAN KAYBETMEYEN İKİ TAKIM
U-16 yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre çok daha büyük çekişmeye sahne oluyor. Merkez gruplarında puan kaybetmeyen sadece iki takım kaldı. C Grubu’nda oynadığı 6 maçı da kazanan Yenidoğanspor, müthiş performansı ile dikkat çekiyor. 6’da 6 yapan bir diğer takımda Harb-İşspor. E Grubu’nda yer alan Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında Köseköy Ateşspor’u 8-0 yendi, ligin ilk yarısını kayıpsız bitirdi.

H.YILDIZ İLE KÖRFEZ GB BAŞ BAŞA
D Grubu’nda ligin ilk yarısını iki takım aynı puanla tamamladı. 19’ar puanlı Hereke Yıldızspor ile Körfez GB, zirveyi birlikte paylaşıyor. Bu iki takım, en yakın rakipleri Kirazlıyalıspor’a 4 puan fark yaptı. F Grubu’nda Derince Birlikspor, liderlik koltuğunda oturuyor, en yakın rakipleri Ereğlispor ve Kavaklıspor’un 4 puan önünde. G Grubu’nda ise Karamürsel İY zirvede yer alıyor.

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