U-16’larda ilk yarıda son haftaya girildi

8’li takımların yer aldığı A, B ve D Grubu’nda ligin ilk yarısı yarın ve hafta sonu oynanacak maçlarla sona edecek. 9 ve 10’lu takımların yer aldığı diğer iki grupta ise 7’inci hafta maçları geride kaldı.

A GRUBU’NDA İLK YARI YARIN AKŞAM BİTİYOR

U-16 Ligi A Grubu’nda heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Haftaya lider giren 41 FK, grubun zayıf takımlarından İlimtepe FK ile oynuyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, Cephanelik Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı kazanması halinde ligin ilk yarısın lider bitirecek. Yarın akşamın en önemli maçlarından biri Başiskele Belediye ile Yeni Kocaelispor arasında oynanacak. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı kazanan takım Play-Off umutlarını devam ettirecek.

B VE C GRUBU’NDA YARIN ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇLAR VAR

B Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftası öncesinde 3 takım liderlik için çekişiyor. Geçen hafta Güneşspor’u 3-1 yenen körfez GB, ligin ilk yarısının son haftasını 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek. Bu grupta diğer iki iddialı takım İzmit GB ile Güneşspor, cuma kozlarını M.Ali Kağıtçı’da paylaşacak. Maçın başlama saati 19.00. C Grubu’nda ise 6’da 6 yapan Kartepe Belediyespor ile Çınarlıspor, cuma akşam 19.15’te Arslanbey Stadı’nda liderlik için mücadele edecek.

KARAMÜRSEL İY, HARB-İŞSPOR’U DEVİRDİ

G Grubu’nda hafta başında oynanan maçta Karamürsel İY, deplasmanda Harb-İşspor’u 3-1 yenerek, grubun yeni lideri oldu. Karamürsel İY, cuma günü sahasında Gölcük GB ile karşılaşacak. Liderin takipçisi Hisareynspor ise cuma günü Seka Doğanspor sınavına çıkacak. D Grubu’nda ise zirvede Hereke Yıldızspor var. Kırmızı-Yeşilli ekibi, 2 puan geriden Derince Birlikspor takip ediyor. Derince Birlikspor ile Yeşilovaspor arasında oynanan pazartesi günkü maç 2-2 sona erdi.

