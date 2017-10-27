U-16’larda Kartepe yeniden zirvede

G Grubu’nda liderlik maçında Karamürsel İY’yi 3-2 yenen Hisareynspor, grubun yeni lideri olmuştu. C Grubu’nda ise hafta içinde zirveyi Çınarlıspor’a kaptıran Kartepe Belediyespor, Şirintepespor karşısında 3-0 galip geldi, averajla yeniden koltuğu geri aldı.

G.ASARKÖY SAHADAN ÇEKİLDİ

u-16 ligi G Grubu’nda önceki akşam oynanan karşılaşmalarla ligin ilk yarısı sona erdi. Kavaklı Stadı’nda G.Asarköyspor ile Seka Doğanspor arasındaki maçta tamamlanamadı. Seka doğanspor’un 3-0 üstünlüğü ile devam eten maçın 35’inci dakikasında G.Asarköysporlu yöneticiler takımlarını sahadan çekti. Karşılaşmayı Seka Doğanspor 3-0 hükmen kazanacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Tepeköy Defnespor, Gölcük GB’yi 2-1 yendi.