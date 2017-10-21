U-16’larda kazanan yok

C Grubu’nun kritik maçında Kartepe Belediyespor ve Çınarlıspor 0-0 berabere kaldı. B Grubu’nun iki şampiyon adayının maçında da galip gelen olmadı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

KARTEPE VE ÇINARLI YENİŞEMEDİ

U-16 Ligi’nde önceki gün 8 müsabaka oynandı. Bu mücadelelerden şüphesiz sonucu en merak edilen maçı Kartepe Belediyespor ile Çınarlıspor arasındaki maçtı. 18’er puanla ilk iki sırayı paylaşan takımların Arslanbey Stadı’nda ki mücadelesi 0-0 sona erdi. Bu grubun diğer iki maçında ise Çenesuyu Plajyoluspor-Bağçeşmespor 2-2, Çamlıtepespor-Şirintepespor maçları da 0-0 berabere bitti.

İZMİT GB-GÜNEŞ MAÇI DA BERABERE

B Grubu’nda ise yine zirveyi yakından ilgilendiren maçta İzmit GB ile Güneşspor karşılaştı. 2-2 berabere biten maçta İzmit GB, liderliğini sürdürdü. G Grubu’nda ise lider Karamürsel İ.Y, Gölcük GB’ni 6-0, takipçisi Hisareynspor’da Seka Doğanspor’u 6-0 mağlup etti. E Grubu ve F Grubu maçlarında Mollafenarispor, Mustafapaşaspor’a 2-0 yenildi, Sultan Orhanspor da Gümüşspor’u 6-1 yendi.