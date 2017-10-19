U-16’larda liderlik maçı

KARTEPE Mİ, ÇINARLI MI?

U-16 ligi C Grubu’nun zirvesinde yer alan Kartepe Belediyespor ile Çınarlıspor, yarın akşam çok kritik bir maça çıkıyor. 6’da 6 yapan iki takımın mücadelesi Arslanbey Stadı’nda 19.15’te başlayacak, kazanan takım liderliğe yükselecek. Yarın akşamın bir diğer önemli maçı da B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan İzmit GB ile Güneşspor arasında oynanacak. Ligde ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan iki takımın mücadelesi de M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak. G Grubu’nun ilk iki sırasında yer alan Karamürsel İY ile Hisareynspor’u ise yarın akşam daha zayıf rakipler bekliyor. Karamürsel İY, evinde Gölcük GB, Hisareynspor ise Kavaklı Stadı’nda Seka Doğanspor ile oynuyor.

