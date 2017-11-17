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U-16’larda şampiyonluk maçları

U-16’larda şampiyonluk maçları

U-16 Ligi’nde son iki haftaya girildi. A ve B Grubu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar var.

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A Grubu’nda 36 puanlı lider 41 FK ile 33 puanla ikinci sıradaki Belediye Derincespor karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçın başlama saati 13.00. İlk maçta 41 FK, rakibine 4-1 üstünlük sağlamıştı. B Grubu’nda ise 34 puanla liderlik koltuğunda oturan Körfez GB ile 31 puanlı Güneşspor karşı karşıya gelecek. Esentepe Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. İlk maçta Körfez GB deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etmişti.
 

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