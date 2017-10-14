U-16’larda Şirinköy farklı kazandı; 0-8

KARTEPE DEPLASMANDA KAZANDI

U-16 Ligi’nde önceki gün sekiz karşılaşma oynandı. C, G, E ve F Grupları’nda oynanan müsabakalarda takımlar kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün en kritik maçında C Grubu’nda liderle aynı puanda olan 2 ve 3. sırayı paylaşan İzmit Belediyespor ile Kartepe Belediyespor arasında oldu. Kartepe Belediyespor’un deplasmanda 2-0 kazandığı mücadele sonrası büyük sevinç yaşadı.

ÇINARLISPOR, ÇAMLITEPE’Yİ YENDİ

Aynı gruptaki lider Çınarlıspor da evinde Çamlıtepespor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. G ve E Gruplarında oynanan tek maçlarda ise Gölcük Şirinköyspor, Gölcük İ.Y’nu 8-0, Gebzespor ise Sultan Orhanspor’u 5-0 mağlup etti. Günün diğer maçlarında da Şirintepespor 3-1 Çenesuyu Plajyoluspor, Bağçeşmespor 6-1 İlimtepe GB, Darıcaspor 3-3 Dilovası BLD, Çayırova GB 2-1 Mollafenarispor sonuçları alındı.

