U-16’larda Şirinköy farklı kazandı: 0-8

KARTEPE DEPLASMANDA KAZANDI

U-16 Ligi’nde önceki gün sekiz karşılaşma oynandı. C, G, E ve F Grupları’nda oynanan müsabakalarda takımlar kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün en kritik maçında C Grubu’nda liderle aynı puanda olan 2 ve 3. sırayı paylaşan İzmit Belediyespor ile Kartepe Belediyespor arasında oldu. Kartepe Belediyespor’un deplasmanda 2-0 kazandığı mücadele sonrası büyük sevinç yaşadı.

