U-16’larda Şirinköy farklı kazandı: 0-8
U-16 Ligi’nde önceki gün oynanan 8 maç ile yedinci hafta başladı. Günün en önemli maçını Kartepe kazanırken, Gölcük Şirinköyspor da Gölcük İ.Y karşısında 8-0 ile en farklı skora imza attı
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KARTEPE DEPLASMANDA KAZANDI
U-16 Ligi’nde önceki gün sekiz karşılaşma oynandı. C, G, E ve F Grupları’nda oynanan müsabakalarda takımlar kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün en kritik maçında C Grubu’nda liderle aynı puanda olan 2 ve 3. sırayı paylaşan İzmit Belediyespor ile Kartepe Belediyespor arasında oldu. Kartepe Belediyespor’un deplasmanda 2-0 kazandığı mücadele sonrası büyük sevinç yaşadı.
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