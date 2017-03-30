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U-16’larda Şirintepespor’da Play-Offta

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U-16’larda Şirintepespor’da Play-Offta
U-16 Ligi’nde merkez gruplarında son maçlar oynanıyor.

C Grubu’nda da Play-Off’a çıkan son takım da belirlendi. Son haftaya maçlarını tamamlayan KYÖD Spor’un 3 puan gerisine giren Şirintepespor, şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Yenidoğanspor ile karşılaştı. Şirintepespor, rakibin 3-2 yendi, KYÖD Spor ile ligi aynı puanla tamamladı. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan Mavi-Siyahlı ekip, Play-Off’a çıkan son takım oldu.

PLAY-OFF’TA GRUPLAR BELLİ OLUYOR

Bu arada Play-Off’ta da gruplar yavaş yavaş netleşme başladı. Gebze takımlarının yer aldığı H Grubu’nda karşılaşmaların da tamamlanması ile Play-Off gruplar kesin şeklini alacak. Play-Off grupları 5’erli 4 grupta çift devre lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar ilimiz Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

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