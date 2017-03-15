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U-16’larda sona yaklaşıldı

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U-16’larda sona yaklaşıldı
U-16 Ligi’nde artık son haftalara gelindi. Merkez gruplarında Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Hafta sonunda da zirveyi yakından ilgilendiren maçlar vardı.

HARB-İŞ, DEMİRSPOR’U DEPLASMANDA YENDİ

E Grubu’nda Play-Off yarışı yapan takımlardan Derince Belediye ile Harb-İşspor, geçtiğimiz pazar günü karşı karşıya geldi. Derince Stadı’nda oynanan maçta Harb-İşspor, deplasmanda rakibine 2-1 üstünlük sağladı, şampiyonluğa çok yaklaştı. Bu grupta Play-Off yarışını yapan Seka Doğanspor da, A.Yeniköyspor karşısında 3-0 hükmen kazandı. F Grubu lideri Derince Birlikspor da, Arslanbey Stadı’ndaki maçta Sarımeşespor’u 2-0 mağlup etti.

GÜNEŞSPOR FARK ATTI

B Grubu’nda Play-Off yarışında üç takım çekişiyor. Bir maçı fazla olan Güneşspor, deplasmanda Yeni Kandıraspor’u 5-0 yendi, grupta liderliğe yükseldi. A Grubu’nda da zirve yarışını yakından ilgilendiren maç vardı. Lider Yeşilovaspor, Play-Off’un diğer iddialı takımı 41 FK ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. C Grubu’nda lideri Yenidoğanspor haftayı bay geçti. Kadıköyspor’u 1-0 yenen KYÖD Spor lider ile puan farkını ikiye indirdi.

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