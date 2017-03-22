U-16’larda sorular yanıtını buluyor

U-16 Ligi’nde artık son haftaya girildi, Play-Off’a çıkan takımlarda netleşmeye başladı.

A Grubu’nda İzmit GB, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta Play-Off’a çıkan ikinci takım ise 41 FK oldu. B Grubu’nda Güneşspor, E Grubu’nda harb-İşspor şampiyonlukların ilan etti. Play-Off’a çıkacak takımları için artık son maçlar bekleniyor.

A GRUBU’NDA 41 FK PLAY-OFF’TA

A Grubu’nda İzmit GB, iki hafta önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta son hafta öncesinde Play-Off yarışında iki takım çekişiyordu. Yeşilovaspor 25 puanla maçlarını tamamlamıştı. Yeşilovaspor’u 2 puan geriden takip eden 41 FK, son hafta lider İzmit GB’yi 3-2 yendi, Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. B Grubu’nda ise Güneşspor, hafta çinide Bekirderespor’u 3-0 yendi, bitime bir maç kala şampiyon oldu. Bu grupta ikincilik için Üçyoldoğuspor ile Bekirderespor çekişiyor. Son hafta Üçyoldoğuspor, Güneşspor ile oynayacak. Bekirderespor ise İzmit Belediyespor karşısında sınav verecek.

C GRUBU’NDA ZİRVEDE YENİDON VAR

Denk takımların yer aldığı C Grubu’nda ise şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Geçen hafta Bağçeşmespor’a mağlup olan Yenidoğanspor, en yakın rakibi KYÖD Spor son maçta Şirintepespor’a 2-0 yenildi. Bu grupta son iki haftaya giriliyor. Pazar günü Yenidoğanspor ile Kadıköyspor arısındaki oynanacak maçın skoru bu grupta şampiyonu belirleyecek. D Grubu’nda ise Play-Off’a çıkan iki takım kesinleşti. H.Yıldızspor ile körfez GB’den biri şampiyon olacak.

E GRUBU’NDA DERİNCE DEMİRSPOR SEKA DOĞAN’I YEDİ, PLAY-OFF’A ÇIKTI

E Grubu’nda iki hafta önce Derince Belediye Demirspor’u yenen Harb-İşspor, şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkmıştı. Bu grupta ikincilik için Seka Doğanspor ile Derince Belediye Demirspor çekişiyordu. Bu iki takım arasında dün akşam Kavaklı Stadı’ndaki maçı Derince Belediye Demirspor 2-1 kazandı, Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. F Grubu’nda son hafta öncesinde Derince Birlikspor birinci, Kavaklıspor ikinci olarak Play-Off’a çıkmayı garantiledi. G Grubu’nda ise son hafta G.Şirinköyspor’un Play-Off’a çıkması kesinleşti, son hafta bir puan bile alsa şampiyon olacak.