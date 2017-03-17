U-16’larda Üçyoldoğuspor, Bekirderespor’u yendi: 2-1

U-16 Ligi’nde hafta içinde maçlar vardı.

B Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Üçyoldoğuspor ile Bekirderespor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Haftaya rakibinin 1 puan gerisinde giren Üçyoldoğuspor, bu kritik maçı kazanıp, Play-Off yarışında son haftaya umutlu giriyor. F Grubu’na dahil maçta da Kavaklıspor, Gölcük İY’yi 5-2 yendi, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağladı.

BEKİRDERE İLE GÜNEŞSPOR MAÇI PAZARTESİ GÜNÜ

Grupta lider olan Güneşspor ile üçüncü sıraya gerileyen Bekirderespor, 20 Mart Pazartesi günü karşılaşacak. Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. F Grubuna dahil maçta da Yazlıkspor, Başiskele Belediyespor karşısında 3-2 galip geldi.