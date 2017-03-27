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U-16’larda Yenidoğan şampiyon

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U-16’larda Yenidoğan şampiyon
U-16 Ligi C Grubu’nda bitime bir hafta kala Yenidoğanspor şampiyonluğunu ile etti.

Bordo-Beyazlı ekip, önceki gün Kadıköyspor ile oynadığı maçı 3-0 kazandı, en yakın rakibi Şirintepespor’a 5 puan fark yaptı.

ŞİRİNTEPESPOR’DA PLAY-OFF’TA

Son hafta öncesinde Şirintepespor’da gruptan ikinci olarak Play-Off’a çıkmayı başardı. Grupta son maçlar çarşamba günü oynanacak. KYÖD Spor 22 puanla ligi tamamladı. Aynı puanlı Şirintepespor ise son hafta Yenidoğanspor ile oynuyor. Şirintehespor ikili averajda KYÖD Spor’a üstünlüğü bulunduğu için rakibine mağlup olsa bile, Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

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