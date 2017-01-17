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U-17 Ligi Play-Off’ta Güneşspor zirveyi kaptırdı

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U-17 Ligi Play-Off’ta Güneşspor zirveyi kaptırdı
U-17 Ligi Play-Off’ta ertelenen 3’üncü hafta maçları oynandı.

D Grubu’na dahil maçta  lider Güneşspor, sahasında konuk ettiği Dilovası Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu, koltuğu rakibine kaptırdı.

YUVACIKSPOR BERABERE
A Grubu’nda erteleme maçında Gebzespor ile Yuvacıkspor karşılaştı. Rakibin 5 puan gerisinde yer alan Yuvacıkspor, deplasman oynadığı maçta kazanıp, zirve yarışına ortak olmak istiyordu. 0-0 biten maçta bu skor Gebzespor’a yaradı. İzmit GB ile Kartepe arasındaki maçta 2-0 sona erdi.

KULLAR VE 1937 SEKA KAZANDI
U-17 Ligi Play-Off B Grubu’nda zirvede Kullarspor var. Kırmızı-Beyazlı ekip, hafta sonu deplasmanda Mollafenarispor’u 6-3 yendi. Liderin takipçisi 1937 Sekaspor da Kandıra deplasmandan 6-0 önde iken rakip takım sahada 6 kişi kaldığı için talimat gereği karılaşma iptal oldu, maçı hükmen kazandı. 

YARIN AKŞAM İKİ MAÇ VAR
U-17 Ligi Play-Off’ta heyecan yarın akşam C ve D Grubu’na dahil maçlarla devam edecek. Önceki akşam Güneşspor’u yenen Dilovası Belediyespor, Gölcük İY ile Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak. C Grubu’na dahil maçta da Derince Demirspor, 19.30’da başlayacak maçta Ç.Plajyoluspor ile karşılaşacak.
 

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