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U-17 Ligi Play-Off’ta İzmit GB ve Derince Demir mağlup oldu

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U-17 Ligi Play-Off’ta İzmit GB ve Derince Demir mağlup oldu
 U-17 Ligi Play-Off’ta hafta içi mesaisinde takımlar 4’üncü maçlarına çıktı.

A Grubu’nda zirve yarışı yapan İzmit GB, lider Gebzespor’u konuk etti. Son dakikalarına 1-1 berabere girilen maçta konuk ekip karşılaşmayı 2-1 kazandı. C Grubu’nda da Derince Belediye Demirspor, deplasmanda Beylikbağıspor’a 2-0 mağlup oldu.

YUVACIKSPOR GALİP

A Grubu’na dahil bir diğer maçta da Yuvacıkspor ile Kartepe Belediyespor takımları karşılaştı. Başiskele Stadı’ndaki maçı Yuvacıkspor 4-0 kazandı. Yuvacıkspor, yarın akşam lider Gebzespor’a konuk olacak. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Dün oynanan diğer maçlarda 1937 Sekaspor, Mollafenarispor’u 6-2 yendi, şampiyonluk umutlarını devam ettirdi. C Grubu’na dahil maçta da Tepeköy Defnespor, deplasmanda Ç.Plajyoluspor’a 2-1 galip geldi.

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