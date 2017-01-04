U-17 Ligi Play-Off’ta yoğun gün

İlk yarısı bir maç dışında tamamlanan U-17 Ligi Play-Off’ta heyecan yarın akşam oynanacak 6 maçla devam edecek.

Günün en önemli maçlarından biri A Grubu’nda İzmit GB ile Gebzespor arasında oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

DEMİRSPOR, BEYLİKBAĞI DEPLASMANINDA

U-17 Ligi Play-Off C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, ilk yarıyı da birinci ve ikinci sırada tamamlayan Beylikbağıspor ile Demirspor, kozlarını Beylikbağı Stadı’nda paylaşacak. 19.15’de başlayacak maçta Beylikbağı kazanması halinde, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. B Grubu’nda ikinci sırada yer alan 1937 Sekaspor da, Cephanelik Stadı’nda 19.15’de Mollafenarispor’u konuk edecek.