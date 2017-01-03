U-17 Ligi Play-Off’ta yoğunluk perşembe günü

İlk yarısı bir maç dışında tamamlanan U-17 Ligi Play-Off’ta geçtiğimiz hafta sonunda ligin ikinci yarı maçları oynanacaktı.

Ancak bu maçlar kötü hava koşulları yüzünden ertelenmişti. Ligde heyecan yarın akşam 5 hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Yarın iki, perşembe günü de 6 maç var.

YARIN AKŞAM İKİ MAÇ OYNANACAK

U-17 Ligi Play-Off’ta takımlar dördüncü maçlarına çıkıyor. Geçen hafta içinde Dilovası Belediyespor ile oynaması gereken maç ertelenen Güneşspor, üçüncü maçında yarın akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Gölcük İY ile karşılaşacak. B Grubu’nun iddialı takımı Kullarspor da, Başiskele Stadı’ndaki maçta Kandıra Belediyespor’u konuk edecek. İki maçın başlama saati de 19.15 olarak belirlendi. U-17 Ligi Play-Off’ta yoğunluk ise perşembe günü yaşanacak.