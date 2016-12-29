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U-17 Play-Off’ta Ç.Plajyolu ile Kandıra Belediye berabere

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U-17 Play-Off’ta Ç.Plajyolu ile Kandıra Belediye berabere
U-17 Ligi Play-Off’ta heyecan bu akşam oynanacak maçlarla ilk yarı tamamlanacaktı.

C Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Beylikbağıspor, henüz puanı bulunmayan Ç.Plajyoluspor’a konuk oldu. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı 3-0 kazandı. B Grubu’na dahil maçta da Mollafenarispor ile Kandıra Belediyespor takımları 1-1 berabere kaldı.

 GÖLCÜK İY, ÇINARLISPOR’U YENDİ

D Grubu’nda erteleme maçında Dilovası Belediyespor’a mağlup olan, 2’de sıfır çeken Gölcük İY, 1 puanlı Çınarlıspor’u konuk etti. Ligde galibiyeti bulunmayan iki takımın Kavaklı Stadı’ndaki maçını ev sahibi Gölcük İY 1-0 kazandı. U-17 Ligi Play-Off’ta ligin ilk yarısında son maçlar bu akşam oynanacaktı. Ligin ikinci yarısı ise cumartesi ve pazar günkü maçlarla start alacak.

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