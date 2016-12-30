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U-17 Play-Off’ta Demirspor kazandı

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U-17 Play-Off’ta Demirspor kazandı
U-17 Ligi Play-Off’ta dün akşam 3 maç vardı.

Bu maçların en önemlisi de Karamürsel Stadı’nda Tepeköy Defnespor ile Demirspor arasında oynandı. Deplasman takımı Demirspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

GÜNEŞSPOR İLE DİLOVASI MAÇI İPTAL OLDU
U-17 Ligi Play-Off’ta D Grubu’nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Güneşspor ile 4 puanlı Dilovası Belediyespor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanması gereken maçta kötü hava koşulları yüzünden ertelendi Metin Oktay Stadı’nda oynanan Gebzespor-Kartepe Belediye maçı ise tamamlandı. Çok zor şartlar altında oynanan maçı Gebzespor 3-2 kazandı. Kartepe Belediyesporlu yönetici ve teknik adamlar, maçı oynatan hakemlere tepki gösterdiler.
 

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