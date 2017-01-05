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U-17 Play-Off’ta Güneş ve Kullarspor galip geldi

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U-17 Play-Off’ta Güneş ve Kullarspor galip geldi
U-17 Ligi Play-Off’ta hafta içi mesaisinde iki maç vardı.

B Grubu’nda ilk yarıyı lider bitiren, 3’te 3 yapan Kullarspor, dün akşamda Kandıra Belediyespor ile oynadığı maçı 4-2 kazandı, zirvede oldukça rahatladı.

GÜNEŞSPOR FARK ATTI

U-17 Ligi Play-Off’ta takımlar dördüncü maçlarını oynuyor. Geçen hafta içinde Dilovası Belediyespor ile oynaması gereken maç ertelenen Güneşspor, üçüncü maçında dün akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Gölcük İY ile karşılaştı. Yeşil-Siyahlı ekibi gençlerin rakiplerini 8-0 ile geçti, liderliğini devam ettirdi.

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