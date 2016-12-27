U-17 Play-Off’ta ilk yarı noktalanıyor

U-17 Ligi Play-Off’ta heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla ilk yarı tamamlanacak.

C Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Beylikbağıspor, henüz puanı bulunmayan Ç.Plajyoluspor’a konuk olacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

GÖLCÜK İY-ÇINARLISPOR

D Grubu’nda erteleme maçında Dilovası Belediyespor’a mağlup olan, 2’de sıfır çeken Gölcük İY, 1 puanlı Çınarlıspor’u konuk edecek. Kavaklı Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak açıklandı. A Grubu’nda oynadığı ilk iki maçında 3 puan toplayan Kartepe Belediyespor, yarın Gebzespor ile deplasmanda karşılaşacak.

