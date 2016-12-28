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U-17 Play-Off’ta İzmit GB ve Kullarspor kazandı

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U-17 Play-Off’ta İzmit GB ve Kullarspor kazandı
U-17 Ligi Play-Off’ta takımlar 3’üncü maçlarına çıkıyor.

Dün akşamda iki maç oynandı. A Grubu’nda geçen hafta Gebze’de farkı skorla mağlup olan İzmit GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Yuvacıkspor’u 2-0 yendi. B Grubu’na dahil maçta da 1937 Sekaspor ile Kullarspor karşılaştı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı konuk ekip Kullarspor 1-0 kazandı.

GÜNEŞSPOR İLE DİLOVASI OYNUYOR
U-17 Ligi Play-Off’ta 3’üncü hafta heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla noktalanacak. D Grubu’nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Güneşspor ile 4 puanlı Dilovası Belediyespor kozlarını M.Ali kağıtçı Stadı’nda 19.15’de paylaşacak. C Grubu’na dahil maçta da Tepeköy Defnespor ile Derince Demirspor karşılaşacak. Karamürsel Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçı kazanan takım iddiasını ligin ikinci yarısına taşıyacak.

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