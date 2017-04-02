U-17’lerde Kullarspor elendi

U-17 yaş Türkiye Şampiyonası 1.kademe müsabakalarında ilimizi Edirne’de temsil eden Kullarspor, ilk gün Lüleburgazispor’u 2-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, grupta ikinci maçında dün İstanbul Altınovaspor’a 2-0 yenildi, finale çıkamadı. Edirne Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz Gebzespor da iki maçından mağlup ayrıldı, elenmekten kurtulamadı.

BEYLİKBAĞI İLE DİLOVASI FİNALDE

U-17 yaş Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında ilimizi Düzce'de temsil eden Dilovası Belediyespor ile Beylikbağıspor finale yükseldi. Önceki oynadığı maçta Bursa Compenenta ile karşılaşan Beylikbağıspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçta penaltılarla rakibini 5-4 mağlup etti.Dilovası Belediyespor ise Bursa Ertuğrulgazispor'u 4-0 mağlup edip finale çıktı. İki temsilcimiz Dilovası Belediyespor ile Beylikbağıspor bugün Düzce Saraçoğlu stadında karşı karşıya gelecekti. Finalde kazanan takım 2.kademeye yükselecek.