U-17’lerde Kullarspor elendi

Kırmızı-Siyahlı ekip, grupta ikinci maçında dün İstanbul Altınovaspor’a 2-0 yenildi, finale çıkamadı. Edirne Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz Gebzespor da iki maçından mağlup ayrıldı, elenmekten kurtulamadı.
BEYLİKBAĞI İLE DİLOVASI FİNALDE
U-17 yaş Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında ilimizi Düzce'de temsil eden Dilovası Belediyespor ile Beylikbağıspor finale yükseldi. Önceki oynadığı maçta Bursa Compenenta ile karşılaşan Beylikbağıspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçta penaltılarla rakibini 5-4 mağlup etti.Dilovası Belediyespor ise Bursa Ertuğrulgazispor'u 4-0 mağlup edip finale çıktı. İki temsilcimiz Dilovası Belediyespor ile Beylikbağıspor bugün Düzce Saraçoğlu stadında karşı karşıya gelecekti. Finalde kazanan takım 2.kademeye yükselecek.
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