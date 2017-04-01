U-17’lerde Kullarspor kazandı Gebze ikinci maçında da mağlup

Grubunda ilk maçını önceki akşam Lüleburgaz ile oynayan Kırmızı-Beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kullarspor’un gollerini Yasir Yılmaz ve Cihat Kaval attı. Kullarspor, dün akşam İstanbul Altınova ile finale çıkmak için karşılaşacaktı. İstanbul Altınova ilk gün Lüleburgaz’ı 2-0 mağlup etmişti.
BEYLİKBAĞISPOR GALİP
Düzce Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz Gebzespor, ilk maçında Çorlu Fenerspor’a 3-0 yenilmişti. Önceki akşamda İstanbul Çubukluspor’a 3-2 mağlup oldu, elendi. İlimizi Edirne Grubu’nda temsil eden Beylikbağıspor ise maçını önceki gün Zonguldak Taşkömürspor ile oynadı. Mavi-Yeşilli ekip, rakibi Habib Kılıç’ın attığı golle 1-0 yendi. Beylikbağıspor, dün finale çıkmak için Bursa Compenenta takımı ile karşılaşacaktı. Edirne’deki diğer temsilcimiz Beylikbağı ise ilk maçında Tekirdağspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu grupta oynanan diğer maçta da Tekirdağspor ile Bursa Orhangazi aynı skorla berabere kaldı. Dilovası, bugün Bursa temsilcisi ile oynayacağı maçı kazanması halinde finale çıkacaktı.
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