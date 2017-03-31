U-19 Ligi Play-Off’ta Derince derbisi Birlikspor’un

U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar oynanıyor.

İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 5 takımın belirleneceği Play-Off’ta önceki akşamda birbirinden zorlu maçlar vardı. A Grubu’nda iki Derince takımını karşı karşıya getiren maçta kazanan 2-1’lik skorla D.Birlikspor oldu.

İZMİT FK MAĞLUP OLDU

B Grubu’nda şansını sürdürmek isteyen İzmit FK, grubun lideri Çayırovaspor’u konuk etti. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşmada liderlik koltuğunda oturan konuk ekip, İzmit FK karşısında 4-1 galip geldi, 5’de 5 yaparak çıkışını devam ettirdi. B Grubu’na dahil maçta da Arapçeşmespor ile Seka Doğanspor takımları kozlarını Beylikbağı Stadı’nda paylaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

U-19 Ligi Play-Off’ta önceki akşam oynanması gereken iki karşılaşma iptal edildi. A Grubu’na dahil Kavaklı Stadı’ndaki Gölcük İY - Dilovası Belediyespor arasındaki karşılaşma ile Gebzespor -İhsaniyespor arasında Metin Oktay Stadı’ndaki maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Tertip Komitesi, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Dilovası Belediyespor ile Gebzespor kulüplerinden gelen talep üzerine böyle bir karar aldığı açıklandı.