U-19 Ligi Play-Off’ta Güneşspor kazandı

U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar oynanıyor.

İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 5 takımın belirleneceği Play-Off’ta önceki akşam tek maç vardı. B Grubu’nda ilk iki yarışı yapan Çınarlıspor ile Güneşspor arasında oynanan maçı deplasman takım Güneşspor 2-0 kazandı.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

U-19 Ligi Play-Off’ta bu akşam oynanması gereken iki karşılaşma iptal edildi. A Grubu’na dahil Kavaklı Stadı’ndaki Gölcük İY ile Dilovası Belediyespor arasındaki karşılaşma ile Gebzespor ile İhsaniyespor arasında Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Tertip Komitesi, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Dilovası Belediyespor ile Gebzespor kulüplerinden gelen talep üzerine böyle bir karar aldığı açıklandı.