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U-19 Ligi Play-Off’ta İhsaniye galip İzmit FK ile Güneşspor berabere kaldı

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U-19 Ligi Play-Off’ta İhsaniye galip İzmit FK ile Güneşspor berabere kaldı
U-19 Ligi Play-Off’ta 3’üncü heyecan dün akşam oynanan maçlarla devam etti.

A Grubu’nda iki maçta 1 puan alabilen İhsaniyespor, dün Değirmendere Stadı’nda konuk ettiği Dilovası Belediyespor’u 3-2 yendi. B Grubu’nda diğer iki maçta berabere bitti. Çınarlıspor 90+3’de yediği golle Arapçeşmespor karşısında galibiyeti kaçırdı. İzmit FK-Güneşspor maçı da 1-1 sonuçlandı.

 İHSANİYE YARIŞA DEVAM
A Grubu’nda geçen hafta sonu Derince Belediye Demirspor’a 2-0 mağlup olan İhsaniyespor, dün akşam Değirmendere Stadı’nda Dilovası Belediyespor’u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, Abdullah, Yusuf Ahmet Kartal’ın attığı gollerle rakibine 3-2 üstünlük sağladı, ilk iki şansın devam ettirdi. B Grubu’nda ise Seka Doğanspor’u deplasmanda 5-0 yenen Çayırovaspor 3’de 3 yaparak yoluna devam ediyor.

YARIN AKŞAM DA İKİ MAÇ VAR
U-19 Ligi Play-Off’ta üçüncü hafta heyecanı yarın akşam A Grubu’na dahil iki karşılaşma ile tamamlanacak. İki maçta 4 puan toplayan Gölcük İY, Kavaklı Stadı’nda Derince Birlikspor ile karşılaşacak. Bu grupta ilk iki için mücadele eden Derince Delediye Demirspor ile Gebzespor arasındaki maçta Derince Stadı’nda oynanacak. İki maçın başlama saati de 19.15 olarak belirlendi.

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