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U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar

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U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar
U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar oynanıyor.

İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 5 takımın belirleneceği Play-Off’ta yarın akşamda birbirinden zorlu maçlar var. B Grubu’nda şansını sürdürmek isteyen İzmit FK, grubun lideri Çayırovaspor’u konuk edecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

DERİNCE DERBİ VAR

U-19 Ligi Play-Off’ta Derince’nin iki temsilcisi Derince Belediye Demirspor ile Derince Birlikspor, ilk yarının son maçında kozlarını paylaşacak. Derince Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. A Grubu’na dahil bir diğer maçta da Gölcük İY ile Dilovası Belediyespor takımları Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak. Maçı kazanan takım, üst sıralar için iddiasını devam ettirecek.

SEKA DOĞAN VE İHSANİYESPOR GEBZE DEPLASMANINDA

U-19 Ligi Play-Off’ta bu akşamın diğer iki karşılaşmasında Seka Doğanspor ile İhsaniyespor, Gebzeli rakiplerine konuk olacak. Çok büyük çekişmenin yaşandığı B Grubu’nda 4 puanlı Seka Doğanspor, Beylikbağı Stadı’nda aynı puanlı Arapçeşmespor’a konuk olacak. İhsaniyespor’un rakibi de Gebzespor. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma da 19.15’de başlayacak.

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