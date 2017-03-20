U-19 Ligi Play-Off’ta üçüncü maçlar oynanıyor

A Grubu’nda hafta sonunda deplasmanda Derince Belediye Demirspor’a 2-0 yenilen İhsaniyespor, yarın akşam Değirmendere Stadı’nda Dilovası Belediyespor’u konuk edecek. Maçın başlama saati 19.15.
İZMİT FK-GÜNEŞSPOR
B Grubu’nda da ilk iki için mücadele eden Çınarlıspor ile Arapçeşmespor arasında Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da İzmit FK ile Güneşspor puan mücadelesi yapacak.
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