U-19 Ligi Play-Off’ta üçüncü maçlar oynanıyor

U-19 Ligi Play-Off’ta heyecan hafta içinde oynanacak maçlarla devam edecek.

A Grubu’nda hafta sonunda deplasmanda Derince Belediye Demirspor’a 2-0 yenilen İhsaniyespor, yarın akşam Değirmendere Stadı’nda Dilovası Belediyespor’u konuk edecek. Maçın başlama saati 19.15.

İZMİT FK-GÜNEŞSPOR

B Grubu’nda da ilk iki için mücadele eden Çınarlıspor ile Arapçeşmespor arasında Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da İzmit FK ile Güneşspor puan mücadelesi yapacak.

