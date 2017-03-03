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U-19 Ligi’nde İhsaniyespor Play-Off’ta, Yavuz küme düştü

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U-19 Ligi’nde İhsaniyespor Play-Off’ta, Yavuz küme düştü
U-19 Ligi’nde hafta içi mesaisinde D Grubu’nda Play-Off’a çıkacak ve düşecek takım belirlenecekti.

Son haftaya avantajlı giren İhsaniyespor, Kartepe Belediyespor ile 1-1 berabere kalıp, ismini Play-Off’a yazdırdı. Bu grupta kümede kalma maçında ise Yavuzspor ile Hereke Yıldızspor karşılaştı. H.Yıldızspor rakibin 6-1 yenip, kümede kalmayı başardı.

İHSANİYESPOR’A BERABERLİK YETTİ

Bu sezon Süper Lig’de Play-Off şansını son maçta kaçıran İhsaniyespor, U-19 Ligi’nde bu hedefine ulaşmak istiyordu. Son haftaya Yuvacıkspor ile aynı puanda giren İhsaniyespor, son maçında önceki akşam Değirmendere Stadı’nda Kartepe Belediyespor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekibe bu maçta 1 puan bile yetiyordu. İhsaniyespor, Abdullah’ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı, Play-Off’a yükseldi. C Grubu’na dahil maçta da Seka Doğanspor, Hisareynspor’u 7-1 mağlup etti.

YAVUZSPOR, A TAKIMDAN SONRA U-19 LİGİ’NDE DE KÜME DÜŞTÜ

D Grubu’nda son hafta düşecek takımda belli oldu. Son haftaya 5 puanla düşme hattında giren Hereke Yıldızspor, 1 puan üzerinde yer alan Yavuzspor’a konuk oldu. Yavuzspor’a kümede kalması için beraberlik yetiyordu. Hereke Yıldızspor, A Takım kadrosunda yer alan Eren Demiray gibi isimleri oynattığı karşılaşmayı 6-1 kazandı. Eren’in 4 gol attığı maçı farklı kaybeden Yavuzspor, bu sezon Süper Lig’den sonra U-19 takımı da küme düşme üzüntüsü yaşadı.

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