U-19 Play-Off’ta Gölcük İY galip

U-19 Ligi Play-Off’ta ilk hafta maçları geride kaldı. Önceki akşam oynanan maçta Gölcük İY, Derince Belediye Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

12 takımın 6’şarlı iki grupta mücadele ettiği Play-Off’ta, gruplarında ilk iki sıraya alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Ayrıca averajı en iyi üçüncü takımda Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

İLK HAFTA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR

U-19 Ligi Play-Off’un ilk haftasında özelikle B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda çok büyük çekişme vardı. Bu gruba dahil iki maçta eşitlik bozulmadı. İzmit FK-Çınarlıspor ve Seka Doğanspor-Güneşspor maçları berabere bitti. A Grubu’nda İhsaniyespor ile Derince Birlikspor arasındaki maçta da 1-1’lik eşitlik vardı. A Grubu’nda ilk hafta kazanan takımlar Gölcük İY ile Gebzespor oldu. B Grubu’nda ise Çayırovaspor, ilk hafta kentlisi Arapçeşmespor’u 2-0 yendi.