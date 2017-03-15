  • BIST 89.667
  • Altın 143,801
  • Dolar 3,7217
  • Euro 3,9546
  • Kocaeli 9 °C

U-19 Play-Off’ta Gölcük İY galip

»
U-19 Play-Off’ta Gölcük İY galip
U-19 Ligi Play-Off’ta ilk hafta maçları geride kaldı. Önceki akşam oynanan maçta Gölcük İY, Derince Belediye Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

12 takımın 6’şarlı iki grupta mücadele ettiği Play-Off’ta, gruplarında ilk iki sıraya alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Ayrıca averajı en iyi üçüncü takımda Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

İLK HAFTA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR

U-19 Ligi Play-Off’un ilk haftasında özelikle B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda çok büyük çekişme vardı. Bu gruba dahil iki maçta eşitlik bozulmadı. İzmit FK-Çınarlıspor ve Seka Doğanspor-Güneşspor maçları berabere bitti. A Grubu’nda İhsaniyespor ile Derince Birlikspor arasındaki maçta da 1-1’lik eşitlik vardı. A Grubu’nda ilk hafta kazanan takımlar Gölcük İY ile Gebzespor oldu. B Grubu’nda ise Çayırovaspor, ilk hafta kentlisi Arapçeşmespor’u 2-0 yendi.

Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor Kartal'ı avladı! 1-015 Mart 2017 Çarşamba 16:35
  • Yarın akşam da maçlar var15 Mart 2017 Çarşamba 16:30
  • U-16’larda sona yaklaşıldı15 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • Gölcük’e yıldızlar yağacak15 Mart 2017 Çarşamba 16:23
  • Küçükler futbolda son 32  eleme turu maçları oynanıyor15 Mart 2017 Çarşamba 16:21
  • U-19 Play-Off’ta Gölcük İY galip15 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • U-14 Play-Off’ta kritik maçlar15 Mart 2017 Çarşamba 16:13
  • Arslanbey ve Damlarspor kazandı15 Mart 2017 Çarşamba 16:10
  • Kardeş Pası turnuvasında birlik beraberlik mesajları verildi15 Mart 2017 Çarşamba 13:38
  • Basketler ''Kardeş pası'' ile atıldı14 Mart 2017 Salı 18:03
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti