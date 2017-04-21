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U-19 Play-Off’ta Güneşspor ve İhsaniyespor’da işi bitirdi

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U-19 Play-Off’ta Güneşspor ve İhsaniyespor’da işi bitirdi
U-19 Ligi Play-Off’ta ilimizi temsil edecek son iki takımda belli oldu. B Grubu’nda ikinciliği belirleyecek maçta Güneşspor ile Çınarlıspor takımları karşılaştı.

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Güneşspor, rakibine 6-2 üstünlük sağladı, Çayırovaspor’un arkasından ikinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hak etti.

İHSANİYESPOR EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLDU

U-19 yaş grubunda bu sezon ilimizi 5 takım temsil ediyor. Play-Off’ta A ve B gruplarında ilk iki sırayı alacak 4 takım ile en iyi üçüncü olacak takımda 5’inci olarak ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecekti. Play-Off’ta grubunda en iyi üçüncü  takım da İhsaniyespor oldu. Siyah-Beyazlı ekip, Gölcük İY maçını 3-0 hükmen kazandı, puanın 16’ya çıkardı. B Grubu’nda üçüncü sırada yer alan 12 puanlı Çınarlıspor ise son hafta erteleme maçında şampiyon Çayırovaspor ile karşılaşacak. Çınarlıspor rakibini mağlup etse bile Play-Off’u 15 puanda tamamlayacak, diğer grubun üçüncüsü İhsaniyespor’un 1 puan gerisine kalacak. İhsaniyespor ise son hafta sahasında Gebzespor’u konuk edecek.

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