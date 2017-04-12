U-19 Play-Off’ta hafta içi heyecanı

U-19 Ligi Play-Off’ta heyecan 8’inci hafta maçları ile devam ediyor.

Hafta içi mücadelesinde A Grubu’nun zirvesinde yer alan Derince Birlikspor, sahasında Gölcük İY ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak.

DİLOVASI BEL-İHSANİYE KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

U-19 Ligi Play-Off’ta yarın akşam A Grubu’na dahil Dilovası Belediyespor ile İhsaniyespor arasında oynanması gereken karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenme talebi, U-17 yaş grubunda ilimizi 2.Kademe müsabakalarında temsil eden Dilovası Belediyespor yönetiminden geldi. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Gebzespor ile Derince Belediye Demirspor kozlarını Metin Oktay Stadı’nda 19.15’te paylaşacak. Gebzespor, pazartesi günü oynanan maçta İhsaniyespor’u 3-0 mağlup etti.

GÜNEŞSPOR İLE İZMİT FK MAÇI M.ALİ KAĞITÇI STADI’NDA

U-19 Ligi Play-Off B Grubu’nda 7’de 7 yaparak zirvede yer alan, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi de büyük ölçüde garantileyen Çayırovaspor, yarın akşam sahasında Seka Doğanspor’u konuk edecek. Çayırova Kuştepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. Bu gruba dahil yarın akşamın en önemli maçı da Güneşspor ile İzmit FK arasında oynanacak. Averajla ikinci sırada bulunan Güneşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı kazan8amıs halinde ilk iki için çok önemli avantaj sağlayacak.