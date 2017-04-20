U-19 Play-Off’ta İhsaniye deplasmanda kazandı:2-3

U-19 Ligi Play-Off’ta son iki haftaya girildi.

Geçen hafta oynanan maçların ardından A Grubu’nda Gebzespor ile Derince Birlikspor, B Grubu’nda da Çayırovaspor, Türkiye Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. U-19 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek son iki takım aranıyor. A Grubu’nda en iyi üçüncü sırayı almak isteyen İhsaniyespor, dün akşam deplasmanda Dilovası Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

2-1 GERİDEN GELDİ

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta ev sahibi Dilovası Belediyespor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İhsaniyespor, maçın ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza attı, Şevket ve Yusuf’un attığı gollerle 3-2 galip geldi. İhsaniyespor’un ilk golünü de Ahmet attı. U-19 Ligi Play-Off’ta bu akşamda 4 maç var. B Grubu’nda ikincilik yarışı yapan Güneşspor ile Çınarlıspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati 19.15.