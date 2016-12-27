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U-19’larda 4’üncü maçlar tamamlandı

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U-19’larda 4’üncü maçlar tamamlandı
U-19 Ligi’nde heyecan 4’üncü hafta maçları ile devam etti.

 Ligde dün akşamda 5 maç vardı. C Grubu’nun zirvesinde yer alan Derince Birlikspor, 4’ncü maçından da galibiyetle ayrıldı, Başiskele Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

A GRUBU’NDA ZİRVEDEKİLER PUAN KAYBETMEDİ
Çok büyük çekişmenin yaşandığı A Grubu’nda 4’üncü hafta sonunda ilk iki sıra değişmedi. Zirveyi paylaşan İzmit FK, Şirinspor karşısında 7-0 gibi farklı skorla galip geldi. Aynı puanlı Çenesuyu Plajyoluspor ise üst sıralardan kopmak istemeyen H.Hızır Şafakspor’u Büyükşehir Tesisleri’nde oynanan maçta 2-1 mağlup etti. Derince Belediye Demirspor da Yeniyalıspor’u 2-0 yenerken, Kullarspor da deplasmanda Yenimahalle’ye 3-1 üstünlük sağladı.
 

B GRUBU’NU YENİ LİDERİ ÇINARLISPOR
B Grubu’nda 4’üncü hafta çok önemli bir maça sahne oldu. İlk üç maçını kazanan Başaranspor ile kendisini 2 puan geriden takip eden Çınarlıspor ile karşılaştı. Derince Stadı’ndaki maçta ev sahibi ekip, rakibine 3-0 üstünlük sağladı, grubun yeni lideri oldu. Bu gruba dahil dün akşam oynanan maçta da ilk iki karşılaşmasını kaybeden Alikahyaspor, Esenspor’u 4-1 yendi, 2’de 2 yaptı. Harb-İşspor da de plasmanda Körfez İlçe’yi 1-0 mağlup etti.

D.BİRLİKSPOR 4’DE 4 YAPTI
U-19 Ligi’nde ilk 4 haftanın en başarılı takımları arasında yer alan Derince Birlikspor, dün akşamda sahasında konuk ettiği Başiskele Belediyespor’u 2-0 yendi, kayıpsız olarak yoluna devam etti. Bu grupta puan kaybı olmayan Seka Doğanspor, Bekirderespor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı, ilk puan kayıplarını yaşadı. D Grubu’na dahil önceki akşam oynanan maçta Güneşspor, Yavuzspor karşısında 4-1 galip geldi.
 

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