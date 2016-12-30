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U-19’larda 5 maçtan sadece biri oynandı

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U-19’larda 5 maçtan sadece biri oynandı
U-19 Ligi’nde hafta içinde dün akşam 5 maç vardı. Bu maçlardan sadece biri tamamlanabildi, Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Derince Birlikspor, 1937 Sekaspor’u 3-1 yendi.

VİNSAN’DA KAR, BEYLİKBAĞI’NDA ELEKTRİK YOKTU

U-19 Ligi’ne dahil dün akşam Büyükşehir Tesisleri (Vinsan)’da oynanması gereken H.Hızır Şafakspor-İzmit FK müsabakası sahanın karla kaplı oluşu yüzünden iptal oldu. Beylikbağı Stadı’nda elektrik olmadığı için de Beylikbağıspor-Sultan Orhanspor maçı ertelendi. U-19 Ligi’nde dün akşam oynanan günün tek maçında Derince Birlikspor, Cephanelik Stadı’nda karşılaştığı 1937 Sekaspor’a 3-1 üstünlük sağladı.

H.YILDIZSPOR SAHADA YOKTU HARB-İŞ-ESEN MAÇI 29’DA ERTELENDİ

U-19 ligi D Grubu’nda dün akşam H.Yıldızspor ile İhsaniyespor arasındaki maçta oynanmadı. Sahada elektrikler kesikti. Ancak hakem ve İhsaniyespor takımı sahada olmasına rağmen, H.Yıldızspor yönetici ve futbolcular ise sahayı erken terk ettikleri öğrenildi. Bu maçla ilgili kararı tertip komitesi verecek. Harb-İşspor ile Esenspor arasında Kavaklı Stadı’ndaki maçta 29’uncu dakikada kar yağışı yüzünde tatil edildi. Maçta Harb-İşspor 1-0 öndeydi.

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